В Туле за нарушение парковки эвакуировали более 3000 машин

Фото: пресс-служба администрации Тулы

По данным региональной Госавтоинспекции, в сутки эвакуируется порядка 15-20 машин. Эвакуаторы работают на улицах, где чаще всего неправильно паркуются автовладельцы.

– Чтобы забрать автомобиль, владельцу следует обратиться в ГИБДД, оплатить штраф, приехать на штрафстоянку, оплатить работу эвакуатора и стоянку, – говорит старший инспектор УГИБДД УМВД России по Тульской области Александр Орел.

Нарушитель обязан заплатить штраф от 1500 до 5000 рублей – в зависимости от того, какое нарушение он совершил. Стоимость работы эвакуатора – 3500 рублей, 43 рубля стоит час нахождения машины на штрафстоянке.

Эвакуация занимает около 15 минут. Автомобили доставляются по адресу: ул. Сызранская, д. 3. Чаще всего сюда попадают машины, оставленные на пешеходных переходах, тротуарах, перекрестках, на парковочных местах для инвалидов, а также в зоне действия знака «Стоянка запрещена».

Неправильно припаркованные автомобили уменьшают количество полос движения, создают помехи для транспорта и машин коммунальных служб. С января по май с улиц Тулы было эвакуировано более 3000 автомобилей.