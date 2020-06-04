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В южной части Тулы понижено давление воды

В южной части Тулы понижено давление воды

На Масловско-Песоченском водозаборе произошла авария.

На участке второго подъёма Масловско-Песоченского водозабора произошёл порыв трубы диаметром 700 мм. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на месте ведутся восстановительные работы.

До их окончания вода в дома южной части Советского, Центрального и Привокзального районов города будет подаваться с понижением давления. После завершения ремонта возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:31 +1
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