В Туле хотят построить новое кладбище – жители против

В редакцию Myslo обратилась председатель ТСН «Металлург № 4» Ирина Геннадьевна Большакова. Она рассказала, что в Пролетарском районе Тулы у деревни Морозовка собираются построить новое кладбище. Местные жители и дачники категорически против такого «соседства».

- Возмутительно, что нам о кладбище сказали в последний момент! Все окрестные деревни против. В самой Морозовке много молодых семей, детей… Как можно среди жилых домов делать погост?! — возмущается Ирина Геннадьевна.

По ее словам, речь идет о поле возле Морозовки — оно производственно-технического назначения, но сейчас его хотят перевести в С-1 — то есть под кладбище. Территория огромная — 98,5 га, но как пояснили местным жителям власти, они хотят выделить под погост 40 га.

- Почему мы возмущаемся? Во-первых, там даже рельеф местности не позволяет располагать кладбище — из-за грунтовых вод. Рядом речки Упа, Сежа, Бежка… Всё с кладбища будет сливаться к нам в водоемы. В окрестных деревнях, например, Пещерово, Балабаевке, Георгиевке — ни у кого нет центрального водопровода, у всех артезианские неглубокие скважины или колодцы. И если появится кладбище, у нас не будет даже питьевой воды, — говорит тулячка.

Еще один довод против — психологический. Буквально под окном у жителей и дачников будут кресты, могилы, ограды.

- ТСН «Металлург 1», 2, 4, 9, жители Балабаевки, Морозовки — мы скооперировались и написали обращение в администрацию, собрали подписи. Будем настаивать на своем и бороться! — заявила председатель ТСН.

Ирина Геннадьевна добавила, что местные жители в ответ предложили администрации высадить на этом поле лес, чтобы улучшить экологию.

В пресс-службе администрации рассказали, что 3 июня в Морозовке прошли публичные слушания по градостроительным вопросам. В мероприятиях приняли участие жители, депутаты, представители администрации.

- В ходе публичных слушаний были рассмотрены возможные корректировки в градостроительные документы Тулы. В частности, предлагается на территории земельного участка в районе деревни Морозовка производственную зону П-1 изменить на зону кладбищ С-1.

По представленному проекту были выслушаны мнения жителей. Они высказались против корректировок. Все озвученные точки зрения занесены в протокол, — сообщили в администрации.

Результаты слушаний направят в гордуму и администрацию. Уточняется, что депутаты поддержали мнение жителей и заверили, что без учета этого никакое решение приниматься не будет.

Итоги публичных слушаний опубликуют в официальном печатном издании МО и в течение 15 дней разместят на официальном сайте МО город Тула.

Прислушаются ли чиновники к мнению жителей, скоро узнаем. Myslo следит за развитием событий.