Провал дороги в Суворовском районе: жителям предлагают пути объезда
Сейчас специалисты устраняют обрушение.
Как мы уже рассказывали, утром 4 июня в Суворовском районе из-за проливных дождей на 4-м километре автодороги Ханино-Красное Михайлово рухнул участок проезжей части. Из-за наплыва воды из-под дороги вымыло водосточную трубу и часть дороги провалилась. Провал, по некоторым данным, 2 метров в глубину и 3 метров в ширину.
Как сообщили в пресс-службе правительства Тульской области, объехать аварийный участок на автодороге Ханино — Красное Михайлово можно через Суворов, пос. Центральный и пос. Аварийный в сторону Песоченской шахты.
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