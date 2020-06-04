По каким адресам в Туле и области проживают заболевшие коронавирусом: интерактивная карта
Публикуем адреса активных очагов COVID-19.
На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы – в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан на текущий момент не отображаются.
Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:
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