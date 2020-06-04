Сбербанк ввел комиссию за переводы внутри банка: что почем?

«Сбербанк ввел комиссию за переводы внутри банка. Для снятия ограничений придется купить подписку. Так банк окупает вступивший в силу запрет на комиссию для межрегиональных переводов», — пишут в СМИ.

Действительно, со 2 июня Сбербанк начал взимать комиссию 1% за перевод другому клиенту Сбербанка после того, как общая сумма таких переводов в течение месяца превысит 50 тысяч рублей. Для тех, кто переводит большие суммы и не хочет платить комиссии каждый раз, Сбербанк предлагает оформить подписку.

Тульское отделение Сбербанка также подключено к новой системе переводов. Myslo запросил комментарий у пресс-службы банка.

- 2 июня к системе был подключен Среднерусский банк, в который входит Тульское отделение Сбербанка. Банком установлен ежемесячный лимит по объему бесплатных переводов в системе Сбербанк Онлайн в 50 000 рублей. Для перевода средств сверх лимита клиент может оформить подписку или оплатить комиссию в 1%, — сообщили в банке.

По заверению Сбербанка, в рамках новой системы тарификации почти 90% клиентов Сбербанка будут пользоваться сервисом переводов бесплатно.