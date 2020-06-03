Скотина и горы навоза посреди деревни: в Тульской области жители требуют закрыть токсичную ферму

Покупая несколько лет назад участок в деревне Кукуй Ефремовского района многодетная семья Натальи Щеки рассчитывала на спокойную жизнь в экологически чистом месте тульской глубинки. Но вместо этого получила горы коровьего и свиного навоза на соседнем участке и бесконечные обращения в различные инстанции. Просьба ко всем одна и та же – вернуть ее семье возможность дышать свежим воздухом.

Наталья Щека – Когда мы с мужем покупали этот участок, то предполагали, что здесь будут жить мои родители, но через год они вернулись к себе на родину – от удушающего запаха аммиака, который испаряется из навоза, у мамы поднималось давление. Они вынужденно вернулись к себе, а мы остались здесь жить и добиваться, чтобы сосед прекратил незаконную деятельность. Но жизнь здесь непроста – дышать просто невозможно! Ни окна открыть проветрить, ни на улицу выйти. На огороде ничего не посадишь – земля пропитана ядами, ведь во время дождей все стекает к нам на участок. Когда мы общались с сотрудниками Роспотребнадзора, узнали, что земля заражена гельминтами: выращенный на ней урожай есть нельзя. Мы пытались поначалу разговаривать с соседом, но в ответ лишь сплошной мат и угрозы сжечь наш дом. Даже камеры из-за этого пришлось поставить!

Сосед Натальи – индивидуальный предприниматель Александр Краснов, именующий себя главой крестьянско-фермерского хозяйства. Его КФХ это – несколько десятков коров, свиньи, куры, даже осел имеется! Все это «богатство» базируется не где-то, а прямо посреди деревни – на одном из участков с назначением «для личного подсобного хозяйства». Но Краснову до этого нет никакого дела. Он продолжает работать и даже получать гранты на развитие своей деятельности.

Именно за этим неприметным домом и располагается КФХ, которое возглавляет Краснов.

Ферму свою Краснов сколотил из того, что было под рукой. Сначала завел свиней и разместил их в сарае на бесхозном участке. А после соорудил деревянные навесы-коровники на своем.

Для содержания скотины такие строения в теплое время года еще может и подходят, а вот как зимуют коровы – большой вопрос. Прямо напротив «коровника» месиво из навоза. Неудовлетворительные условия содержания животных подтвердила и Ефремовская межрайонная прокуратура осенью 2019 года.

Животных местным жителям жаль. Но основной причиной жалоб на фермера стало не это, а горы навоза по соседству.

Удушающий запах и полчища мух стали поводом для обращений соседей фермера в прокуратуру, администрацию, Роспотребнадзор и другие инстанции.

Районные чиновники одной рукой принимали меры, штрафовали Краснова, а другой помогали ему оформлять документы на гранты: он получил 1,5 млн рублей от министерства сельского хозяйства Тульской области и 500 тысяч рублей рублей от администрации города Ефремов на развитие своего КФХ. Также фермер получил в аренду 6 земельных участков сроком на пять лет. Ему предлагали приобрести в собственность расположенные неподалеку пустующие коровники. Но Краснов от таких благ отказался.

– Мотивировал это тем, что полученные деньги он потратил на покупку коров, а средств на приобретение коровника у него сейчас нет, – уточнил начальник территориального управления администрации города Ефремов Сергей Аикин.

Он отметил, что о проблеме деревни Кукуй знает, но сделать ничего не может: в их полномочиях только скромные штрафы – от 500 до 1500 рублей.

Роспотренадзор, напротив, упорно добивается соблюдения установленных СанПиНом норм. В ходе проверок ведомство установило: деятельность КФХ идет в разрез с санитарными требованиями – нет положенной 50-метровой санитарной зоны до ближайших соседей, да и назначение земельного участка, на котором содержатся животные, не подходит для организации на нем фермы – лишь для личного подсобного хозяйства.

Нарушения выявил и Ефремовский ветназор: животных содержат на улице, территория грязная, везде неприятный запах и мухи.

Предписания от ведомств фермеру поступали, но он их не исполнял. Осенью 2019 года Роспотребнадзор был вынужден обратиться в районный суд с требованием приостановить деятельность фермы. Суд счел все приведенные доводы убедительными и приостановил работу КФХ на 90 суток. Глава хозяйства не согласился с решением, попробовал оспорить его в областном суде, но проиграл. Ферму опечатали, а коров на время приютил другой фермер.

Это Краснова ничему не научило, и в марте в районный суд вновь поступил иск от Роспотребнадзора. Краснов на слушания не являлся под предлогом самоизоляции. Но когда суд заочно принял решение о приостановке деятельности КФХ на 60 суток, фермер обжаловал его, мол, приняли в его отсутствие. Жалобу признали обоснованной и разбирательство продолжилось.

На 2 июня было назначено первое слушание, но на него Краснов тоже не пришел. Причины в письменном ходатайстве назвал две: внезапное ухудшение здоровья (подтвердил листом нетрудоспособности) и отсутствие адвоката. В связи с последним просил отложить слушания и дать ему время на заключение договора с адвокатом. Суд удовлетворил ходатайство и перенес слушания на 19 июня.

Тем временем ферма продолжает работать. Пастух, стерегущий коров, говорит, что скотина на данный момент живет в поле – ее на ферму не загоняют. Однако свежие следы, ведущие от коровника, свидетельствуют об обратном.

Да и кадры с камеры видеонаблюдения, установленной на доме соседей, наглядно демонстрируют: коровы ежедневно утром отправляются на пастбище, в обед их пригоняют на дойку, после вновь на поле, а вечером возвращаются на дойку и ночлег.

И так каждый день. Соседи, уставшие от стольких лет бесконечных жалоб в различные инстанции, а также судебных разбирательств, надеются, что в этот раз токсичную ферму удастся закрыть навсегда.