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Где в Туле не будет света 5 июня

Где в Туле не будет света 5 июня

Плановые отключения пройдут с 9.00 до 17.00.

В зону отключения попадут следующие дома:

  • ул. Марата, 102-114 (чётн.),
  • ул. Благовещенская, 7, 7-а, 8, 9, 10, 12, 18, 8-в,
  • пер. Черниковский, 2-10 (чётн.), 1, 3,
  • пер. Благовещенский, 4,
  • пер. Союзный,
  • ул. К. Маркса, 2-30 (чётн.),
  • п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-24,
  • 2-й пр-д, 1-10,
  • ул. Станционная, 2-а, 3, 4,
  • Скуратовский мкр-н, 5, 5 к. 1,
  • ул. Рязанская, 50, 9, 52,
  • Мясново: ул. Ярославского, 2-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.),
  • ул. Карбышева, 2-16 (чётн.),
  • ул. Окская,
  • ул. Сафонова, 44-64 (чётн.),
  • ул. Ярославского, 30-56 (чётн.), 43-83 (нечётн.),
  • Калужский пер. 1, 1-а,
  • ул. Колхозная, 4-а-14-б, 1,
  • ул. Казанская, 2,
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 19-43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 22-42 (чётн.),
  • ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 2, 4, 6, 8, 12-а, 22, 24,
  • ул. Ярославского, 5, 7,
  • 8-й пр-д, 55-б, 55-71 (нечётн.), 54-б, 54-72 (чётн.),
  • ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 5, 7, 9, 9-а, 11, 30, 59,
  • Одоевское шоссе, 41-53 (нечётн.), 27-б, 29-а, 31, 33, 37, 21,
  • 2-й Шоссейный пер., 15-32,
  • 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.), 70-а,
  • 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
  • п. Восточный, 3-а, 56-87, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
  • д. Тихвинка, 64, 65,
  • п. Трудовой, 32-62 (чётн.), 31-71 (нечётн.).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:52 +4
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