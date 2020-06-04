Где в Туле не будет света 5 июня
Плановые отключения пройдут с 9.00 до 17.00.
В зону отключения попадут следующие дома:
- ул. Марата, 102-114 (чётн.),
- ул. Благовещенская, 7, 7-а, 8, 9, 10, 12, 18, 8-в,
- пер. Черниковский, 2-10 (чётн.), 1, 3,
- пер. Благовещенский, 4,
- пер. Союзный,
- ул. К. Маркса, 2-30 (чётн.),
- п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-24,
- 2-й пр-д, 1-10,
- ул. Станционная, 2-а, 3, 4,
- Скуратовский мкр-н, 5, 5 к. 1,
- ул. Рязанская, 50, 9, 52,
- Мясново: ул. Ярославского, 2-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.),
- ул. Карбышева, 2-16 (чётн.),
- ул. Окская,
- ул. Сафонова, 44-64 (чётн.),
- ул. Ярославского, 30-56 (чётн.), 43-83 (нечётн.),
- Калужский пер. 1, 1-а,
- ул. Колхозная, 4-а-14-б, 1,
- ул. Казанская, 2,
- 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
- 3-й Лихвинский пр-д, 19-43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 22-42 (чётн.),
- ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 2, 4, 6, 8, 12-а, 22, 24,
- ул. Ярославского, 5, 7,
- 8-й пр-д, 55-б, 55-71 (нечётн.), 54-б, 54-72 (чётн.),
- ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 5, 7, 9, 9-а, 11, 30, 59,
- Одоевское шоссе, 41-53 (нечётн.), 27-б, 29-а, 31, 33, 37, 21,
- 2-й Шоссейный пер., 15-32,
- 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.), 70-а,
- 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
- п. Восточный, 3-а, 56-87, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
- д. Тихвинка, 64, 65,
- п. Трудовой, 32-62 (чётн.), 31-71 (нечётн.).
Другие статьи по темам
Событие
Место