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Тульские спецназовцы вернулись из служебной командировки
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Тульские спецназовцы вернулись из служебной командировки

За время нахождения на Северном Кавказе туляки выполнили более 140 служебно-боевых задач.

Сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Тульской области вернулись домой из служебной командировки, проходившей на территории Северо-Кавказского региона.

Заместитель начальника областного Управления Росгвардии Олег Медоев поблагодарил личный состав за добросовестное несение службы и отметил, что сотрудники в полном объеме и на высоком профессиональном уровне выполнили все возложенные на них задачи.

За время командировки тульские росгвардейцы выполнили более 140 служебно-боевых задач, задержали четверых граждан, подозреваемых в совершении преступлений, изъяли оружие и боеприпасы.

Вся техника и вооружение спецподразделений Росгвардии пройдет дезинфекцию, а сотрудники сдадут тест на COVID-2019. После отдыха спецназовцы приступят к выполнению своих обязанностей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +4
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