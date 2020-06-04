В Тульской области судебный пристав брала деньги за то, чтобы не забирать деньги

Женщина приговорена к 9 годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 37-летней женщине – бывшему судебному приставу. Она обвинялась в получении восьми взяток.

В 2017-2018 годах осужденная неоднократно получала деньги за снятие запрета не регистрационные действия с транспортных средств и непринятие мер по взысканию задолженности по исполнительным производствам.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области уточнили, что за свои «услуги» пристав брала от 30 до 320 тысяч рублей, а общая сумма взяток составила 770 тысяч рублей.

Приговором суда экс-приставу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в один миллион рублей.