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Фестиваль «Дикая Мята» перенесли на 2021 год
Фото из архива Myslo.

Фестиваль «Дикая Мята» перенесли на 2021 год

Организаторы просят зрителей не сдавать билеты.

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» переносится на лето 2021 года. Предварительные даты — 18-20 июня. Об этом сообщили организаторы на страничке проекта «ВКонтакте»

– Мы пристально следим за ситуацией с COVID-19 и понимаем, что перенос на 2021 год – единственно верное решение. В первую очередь, это вопрос нашей ответственности перед вами: тут невозможность и привезти иностранных артистов, и построить запланированные объекты и сцены, но, главное, — невозможность гарантировать безопасность для всех вас.

В связи с вынужденным переносом мы оказались в сложной ситуации, и нам нужна ваша поддержка: просим вас по возможности не сдавать билеты — это сохранит фестиваль и его команду, — обратилась команда фестиваля к зрителям.

Сообщается, что все категории приобретенных на 2020 год билетов будут действительны в 2021 году. Те, кто их не сдаст, получит специальные памятные браслеты, а также уникальные знаки отличия.

Если же вы всё-таки решите сдать билет, это можно сделать с 1 июля через сервис https://customer.ticketscloud.com.

Организаторы пообещали в скором времени раскрыть имена артистов, которые выступят на фестивале в 2021 году.

Сюжет: Дикая Мята 2020
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