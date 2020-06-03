Фестиваль «Дикая Мята» перенесли на 2021 год

Фото из архива Myslo.

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» переносится на лето 2021 года. Предварительные даты — 18-20 июня. Об этом сообщили организаторы на страничке проекта «ВКонтакте»

– Мы пристально следим за ситуацией с COVID-19 и понимаем, что перенос на 2021 год – единственно верное решение. В первую очередь, это вопрос нашей ответственности перед вами: тут невозможность и привезти иностранных артистов, и построить запланированные объекты и сцены, но, главное, — невозможность гарантировать безопасность для всех вас.



В связи с вынужденным переносом мы оказались в сложной ситуации, и нам нужна ваша поддержка: просим вас по возможности не сдавать билеты — это сохранит фестиваль и его команду, — обратилась команда фестиваля к зрителям.

Сообщается, что все категории приобретенных на 2020 год билетов будут действительны в 2021 году. Те, кто их не сдаст, получит специальные памятные браслеты, а также уникальные знаки отличия.



Если же вы всё-таки решите сдать билет, это можно сделать с 1 июля через сервис https://customer.ticketscloud.com.



Организаторы пообещали в скором времени раскрыть имена артистов, которые выступят на фестивале в 2021 году.