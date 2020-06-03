Блогер Варламов о протоколе: «Меньше всего я бы хотел оказаться нарушителем указов губернатора Тульской области!»

Кадр из видео.

- Я тут с интересом узнал, что сегодня в 12 дня меня ждали тульские полицейские для дачи объяснений. Честно сказать, я расстроился. Уже представил, как пью чай с тульским пряником в кабинете следователя по особо важным делам. Эх, с большим удовольствием бы сегодня побывал в прекрасной Туле, тем более там уже работают рестораны и даже парикмахерские. Но так вышло, что полиция дело против меня возбудила, а рассказать мне об этом забыла. Видимо, решили не угощать меня пряником… Приходится узнавать новости из СМИ, — написал Варламов в своем ЖЖ со ссылкой на Myslo.

Напомним, тульская полиция составила на блогера административный протокол за посещение Казанской набережной 15 апреля.

Илья отметил, что его совесть чиста и он «готов к сотрудничеству с правоохранительными органами». При этом он изложил свою версию событий:

- 15 апреля я вместе с волонтёрами отвозил средства индивидуальной защиты для врачей города Донской Тульской области. На обратном пути я ощутил лёгкое чувство голода и решил заехать в Тулу, чтобы перекусить. Дело в том, что врачи рекомендуют регулярно и правильно питаться, а кто я такой, чтобы спорить с врачами? После обеда я принял решение прогуляться по Туле и снять репортаж о городской среде. Внимательно изучив все постановления, я не обнаружил никаких запретов на прогулки.

Варламов отметил, что как архитектор и журналист не мог пройти мимо набережной. При этом он заявил, что у него и в мыслях не было нарушать закон.

- Являясь публичным человеком, журналистом, отцом двоих детей, я понимаю, какая на меня возложена ответственность. Своими действиями я всегда должен подавать пример законопослушного гражданина. Ноги сами понесли меня к главному управлению ФСБ России по Тульской области по адресу Садовый пер., 1. Каково же было моё удивление, когда прямо напротив входа в ФСБ я обнаружил открытую калитку, ведущую на набережную! Маленькая калиточка прямо в рай!



На калитке не было никаких знаков и запрещающих табличек. Сейчас я понимаю, что, наверное, стоило уточнить информацию у людей из этого скромного двухэтажного здания. Но я решил не усугублять своё положение и не задавать лишних вопросов людям с холодными головами, горячими сердцами и чистыми руками.

По словам блогера, спустя 20 минут прогулки к нему подошел старший лейтенант полиции с номером жетона 002203. «Сотрудник полиции был очень мил и корректен», поинтересовался, как посетитель попал на набережную и заявил, что общественное пространство закрыто.

- Как законопослушный человек я извинился и сразу же покинул территорию набережной...

...Хочу заметить, что у сотрудника полиции не было ко мне никаких претензий. Он не попросил моих документов, не составил протокола, не задержал меня. Мы расстались с ним как хорошие друзья. И тут я узнаю такое! — пишет Варламов.

Он отметил, что расстроен поведением правоохранительных органов Тулы и готов отстаивать свое имя в суде.

- Отправляем в Тулу юристов. Буду держать вас в курсе, — подвел итог журналист.

что случилось

Полиция заинтересовалась блогером Варламовым после просмотра его видеоролика о Туле — «Город-герой, который сдался градостроительным ошибкам». В видео указано, что съемка велась 15 апреля. Блогер посетил Казанскую набережную, хотя это было запрещено указом губернатора.

По нашей информации, Илью Варламова полицейские пригласили в Тулу для дачи объяснений. Но в запланированное время — 3 июня в 12.00 – блогер в полицию не явился. На мужчину заочно (по закону в таком случае уведомление о составлении протокола направляется по адресу места жительства нарушителя) составили административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».