Туляк пытается продать журнал «Мурзилка» за 10 миллионов рублей

Фото: сайт объявлений «Авито».

Раритетный выпуск мужчина случайно нашел у себя на чердаке и решил таким образом заработать.

На сайте бесплатных объявлений «Авито» житель Тулы выставил на продажу выпуск журнала «Мурзилка» за 1965 год. Туляк нашел раритетный номер издания случайно на чердаке старой дачи.

Как пишет в описании к товару продавец, под воздействием дождевой воды и перепада температур последняя страница журнала полностью разрушилась. Остальные страницы высушены, полностью читабельны, вдоль корешка и по краям страниц имеются разводы и коррозия от скоб.

За ветхий выпуск «Мурзилки» продавец просит 10 миллионов рублей.