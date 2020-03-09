Шарф по цене квартиры, монета за 27 млн рублей и Ленин-пассажир: что туляки продают на Авито

Шарф по цене «трешки»

Буквально вчера вечером на сайте бесплатных объявлений появился пост о продаже шарфика за 3 845 492 рубля. «Шарф великого режиссера Наймана » — так озаглавлено объявление.

«Любимый Шарф Великого Режиссёра Вениамина Наймана был забыт им в студии звукозаписи. Был выкуплен, продан, снова выкуплен и снова продан. Если вам надоело вкладывать в недвижимость, ценные бумаги и прочую фигню, то непременно купите шарф. По оценке экспертов Sotheby's стоимость шарфа будет постоянно расти» — пишет автор. К слову, у этого автора всего одно объявление, он также ограничил возможность звонков ему, только сообщения на самом сайте.

Так что скорее всего это объявление — шутка.

Дорогой брак

«10-рулевую» (как сам написал автор) монету за 27 млн рублей продает некий Дмитрий.

Автор объявления утверждает, что «десятка» имеет редкий брак — у нее отсутствует год выпуска. А значит, менее чем за 27 миллионов не отдаст.

Ленин-пассажир