новости
новости
Регистрация
Шарф по цене квартиры, монета за 27 млн рублей и Ленин-пассажир: что туляки продают на Авито

Шарф по цене квартиры, монета за 27 млн рублей и Ленин-пассажир: что туляки продают на Авито

Обсудим новые объявления? Там есть презабавные!

Шарф по цене «трешки»

Буквально вчера вечером на сайте бесплатных объявлений появился пост о продаже шарфика за 3 845 492 рубля. «Шарф великого режиссера Наймана» — так озаглавлено объявление.
 

«Любимый Шарф Великого Режиссёра Вениамина Наймана был забыт им в студии звукозаписи. Был выкуплен, продан, снова выкуплен и снова продан. Если вам надоело вкладывать в недвижимость, ценные бумаги и прочую фигню, то непременно купите шарф. По оценке экспертов Sotheby's стоимость шарфа будет постоянно расти» — пишет автор. К слову, у этого автора всего одно объявление, он также ограничил возможность звонков ему, только сообщения на самом сайте.

Так что скорее всего это объявление — шутка.

 

Дорогой брак

«10-рулевую» (как сам написал автор) монету за 27 млн рублей продает некий Дмитрий.

Автор объявления утверждает, что «десятка» имеет редкий брак — у нее отсутствует год выпуска. А значит, менее чем за 27 миллионов не отдаст.

Галерея
Шарф, денежка и Ленин, Фото: 1
Шарф, денежка и Ленин, Фото: 2
Шарф, денежка и Ленин, Фото: 3
 

Ленин-пассажир

Этот замечательный бюст вождя продает веселый человек по имени Виталий. Стоит бронзовый Ильич всего 130 тысяч рублей и, по всей видимости, любит кататься на автомобиле.

Галерея
Шарф, денежка и Ленин, Фото: 1
Шарф, денежка и Ленин, Фото: 2
Шарф, денежка и Ленин, Фото: 3

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
9 марта, в 17:00 +15
Другие статьи по темам
Событие
Авиточто продают туляки
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Болдина в Туле запретили остановку и стоянку грузовиков
На улице Болдина в Туле запретили остановку и стоянку грузовиков
У поворота на Богучарово в Туле «Шкода» догнала «Логан»
У поворота на Богучарово в Туле «Шкода» догнала «Логан»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.