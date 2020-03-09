Шарф по цене квартиры, монета за 27 млн рублей и Ленин-пассажир: что туляки продают на Авито
Обсудим новые объявления? Там есть презабавные!
Шарф по цене «трешки»
«Любимый Шарф Великого Режиссёра Вениамина Наймана был забыт им в студии звукозаписи. Был выкуплен, продан, снова выкуплен и снова продан. Если вам надоело вкладывать в недвижимость, ценные бумаги и прочую фигню, то непременно купите шарф. По оценке экспертов Sotheby's стоимость шарфа будет постоянно расти» — пишет автор. К слову, у этого автора всего одно объявление, он также ограничил возможность звонков ему, только сообщения на самом сайте.
Так что скорее всего это объявление — шутка.
Дорогой брак
«10-рулевую» (как сам написал автор) монету за 27 млн рублей продает некий Дмитрий.
Автор объявления утверждает, что «десятка» имеет редкий брак — у нее отсутствует год выпуска. А значит, менее чем за 27 миллионов не отдаст.
Ленин-пассажир
Этот замечательный бюст вождя продает веселый человек по имени Виталий. Стоит бронзовый Ильич всего 130 тысяч рублей и, по всей видимости, любит кататься на автомобиле.