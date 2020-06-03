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Выпускники тульских колледжей и техникумов сдадут демонстрационные экзамены

Выпускники тульских колледжей и техникумов сдадут демонстрационные экзамены

Сдавать их в этом году будут 317 выпускников.

Несмотря на все действующие в нашем регионе ограничения, в средних профессиональных учебных заведениях продолжается учебный год. Сейчас наступает пора итоговой аттестации для выпускных классов. В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» выпускные экзамены проходят в демонстрационной форме. Провести их онлайн или заменить на теоретический зачет в большинстве случаев невозможно.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева:

Алевтина Шевелева

– Форма демонстрационного экзамена позволяет увидеть и измерить практические навыки наших студентов. На экзамене сварщики будут варить, парикмахеры – делать прически, автомеханики – исправлять неисправности в автомобиле.

В этом году в Тульской области демонстрационные экзамены пройдут с 11 по 27 июня.

– Конечно, с учетом действующих ограничений мы сделали все, чтобы переформатировать свою работу, и где возможно, провели итоговую аттестацию в дистанционном формате. Однако есть ряд специальностей, по которым это сделать нельзя. Поэтому 317 наших выпускников в 11 колледжах и техникумах будут сдавать итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, — отметила министр.

Алевтина Шевелева подчеркнула, что сегодня главная задача — сделать так, чтобы и для студентов, и для экспертов, и для преподавателей, мастеров производственного обучения этот экзамен прошел безопасно. Все площадки соответствуют требованиям регионального Роспотребнадзора, закуплены приборы для дезинфекции помещений, средства индивидуальной защиты. При проведении экзамена будет соблюдаться социальная дистанция.

В рамках нацпроекта «Образование» к 2024 году выпускники не менее чем 50% учреждений среднего профессионального образования Тульской области должны будут проходить государственную итоговую аттестацию в формате демонстрационного экзамена.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:40 0
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