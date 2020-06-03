Житель щекинского общежития: «В комнате рухнула стена, но здание не считается аварийным»

По какой причине случилось ЧП, пока не ясно.

В редакцию Myslo обратился житель Щекино Виталий — владелец комнаты в общежитии на ул. Мира, 14. По словам мужчины, две недели назад в здании произошло ЧП — рухнула стена в его комнате.

- Я сначала заметил, что стена просела. Обратился в управляющую компанию, где мне пообещали собрать комиссию и определить, пригодно ли здание для дальнейшего проживания. За три дня стена рухнула, — рассказал щекинец.

По словам мужчины, приходили представители УК, всё осмотрели и заявили — стену восстановят и можно жить в комнате дальше.

- При этом никаких документов о том, что здание пригодно для проживания, мне не предоставили. Как они это определили? Я живу там 10 лет. Общежитие рассыпается на глазах, плиты просели! Представители УК начали делать ремонт в комнате — долбят, сверлят… Разобрали стену до конца, чтобы никого не придавило. Где гарантия, что после их вмешательства не станет еще хуже? — возмущается Виталий.

В подтверждении слов мужчина прислал фотографии общежития. Выглядит страшновато:

- Я живу в комнате с женой и ребенком. Сейчас нам временно предоставили другое жилье, но мы пока временно перебрались к родственникам. А как возвращаться обратно? В общежитии находиться страшно!

Виталий признался, что он должник по оплате ЖКХ. Мол, не платил, потому что не проживал на ул. Мира несколько лет. Съехал из-за непригодных условий — протекала канализация. Затем вернулся.

За комментарием мы обратились к техническому директору УК «Мой дом» Алексею Шпукову. Он рассказал, что общежитие было построено в 1971 году.

- Чтобы узнать причину ЧП, мы заказали экспертизу, не все компании сейчас из-за карантина работают в полном объеме. Завтра должны приехать специалисты, мы заключим с ними договор, приступим к работам.

По словам технического директора, причины могут быть разные: неправильно рассчитанная нагрузка на плиту при строительстве, протекающая канализация.

Алексею Шпуков говорит, что в этом общежитии жить безопасно.

- Там безопасно, ничего не проседает, кроме одной плиты. Но она не несущая, просто плита, которая держит стены. На здание она никак не повлияет, даже если мы ее вообще уберем.

В одном из тульских СМИ со ссылкой на жителей написано, что подъезд здания ушел под землю на 20 сантиметров. Но Алексей с этим категорически не согласен.

- Мы этого не наблюдаем! Пусть жители покажут, где такое случилось…

Точно понять, пригодно ли здание общежития для проживания, поможет независимая экспертиза. Myslo следит за развитием событий.