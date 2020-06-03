новости
новости
Регистрация
Житель щекинского общежития: «В комнате рухнула стена, но здание не считается аварийным»

Житель щекинского общежития: «В комнате рухнула стена, но здание не считается аварийным»

По какой причине случилось ЧП, пока не ясно.

В редакцию Myslo обратился житель Щекино Виталий — владелец комнаты в общежитии на ул. Мира, 14. По словам мужчины, две недели назад в здании произошло ЧП — рухнула стена в его комнате.

- Я сначала заметил, что стена просела. Обратился в управляющую компанию, где мне пообещали собрать комиссию и определить, пригодно ли здание для дальнейшего проживания. За три дня стена рухнула, — рассказал щекинец.

По словам мужчины, приходили представители УК, всё осмотрели и заявили — стену восстановят и можно жить в комнате дальше.

- При этом никаких документов о том, что здание пригодно для проживания, мне не предоставили. Как они это определили? Я живу там 10 лет. Общежитие рассыпается на глазах, плиты просели! Представители УК начали делать ремонт в комнате — долбят, сверлят… Разобрали стену до конца, чтобы никого не придавило. Где гарантия, что после их вмешательства не станет еще хуже? — возмущается Виталий.

В подтверждении слов мужчина прислал фотографии общежития. Выглядит страшновато:

Галерея
Общежитие в Щекино, Фото: 1
Общежитие в Щекино, Фото: 2
Общежитие в Щекино, Фото: 3
Общежитие в Щекино, Фото: 4
Общежитие в Щекино, Фото: 5
Общежитие в Щекино, Фото: 6
Общежитие в Щекино, Фото: 7
Общежитие в Щекино, Фото: 8
Общежитие в Щекино, Фото: 9
Общежитие в Щекино, Фото: 10
Общежитие в Щекино, Фото: 11
Общежитие в Щекино, Фото: 12
Общежитие в Щекино, Фото: 13
Общежитие в Щекино, Фото: 14
Общежитие в Щекино, Фото: 15
Общежитие в Щекино, Фото: 16
Общежитие в Щекино, Фото: 17
Общежитие в Щекино, Фото: 18
Общежитие в Щекино, Фото: 19
Общежитие в Щекино, Фото: 20
Общежитие в Щекино, Фото: 21
Общежитие в Щекино, Фото: 22
Общежитие в Щекино, Фото: 23
Общежитие в Щекино, Фото: 24
Общежитие в Щекино, Фото: 25
Общежитие в Щекино, Фото: 26
Общежитие в Щекино, Фото: 27
Общежитие в Щекино, Фото: 28
Общежитие в Щекино, Фото: 29
показать все фотографии

- Я живу в комнате с женой и ребенком. Сейчас нам временно предоставили другое жилье, но мы пока временно перебрались к родственникам. А как возвращаться обратно? В общежитии находиться страшно! 

Виталий признался, что он должник по оплате ЖКХ. Мол, не платил, потому что не проживал на ул. Мира несколько лет. Съехал из-за непригодных условий — протекала канализация. Затем вернулся.

За комментарием мы обратились к техническому директору УК «Мой дом» Алексею Шпукову. Он рассказал, что общежитие было построено в 1971 году.

- Чтобы узнать причину ЧП, мы заказали экспертизу, не все компании сейчас из-за карантина работают в полном объеме. Завтра должны приехать специалисты, мы заключим с ними договор, приступим к работам.

По словам технического директора, причины могут быть разные: неправильно рассчитанная нагрузка на плиту при строительстве, протекающая канализация.

Алексею Шпуков говорит, что в этом общежитии жить безопасно.

- Там безопасно, ничего не проседает, кроме одной плиты. Но она не несущая, просто плита, которая держит стены. На здание она никак не повлияет, даже если мы ее вообще уберем.

В одном из тульских СМИ со ссылкой на жителей написано, что подъезд здания ушел под землю на 20 сантиметров. Но Алексей с этим категорически не согласен.

- Мы этого не наблюдаем! Пусть жители покажут, где такое случилось…

Точно понять, пригодно ли здание общежития для проживания, поможет независимая экспертиза. Myslo следит за развитием событий.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:01 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЩекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Для тульского областного онкодиспансера закупят современное оборудование
Для тульского областного онкодиспансера закупят современное оборудование
Выпускники тульских колледжей и техникумов сдадут демонстрационные экзамены
Выпускники тульских колледжей и техникумов сдадут демонстрационные экзамены
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.