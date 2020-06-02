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В Туле скоропостижно скончался бывший тренер «Тулицы»
Фото из архива Myslo.

В Туле скоропостижно скончался бывший тренер «Тулицы»

Евгений Дмитриевич Смирнов умер на 68 году жизни.

Евгений Дмитриевич Смирнов работал тренером по волейболу с 1978 года. Длительное время он возглавлял волейбольную «Тулицу». Среди его воспитанниц — знаменитая спортсменка Татьяна Кошелева.

Евгений Смирнов работал тренером в МБУ СШОР «Игровые виды спорта» с 2009 года. Его воспитанницы неоднократно становились победителями и призёрами всероссийских, межрегиональных турниров.

В сезоне 2018−19 пять его учениц в составе волейбольной команды высшей лиги «Тулица-2» выполнили норму КМС.

Евгений Дмитриевич — отличник физической культуры и спорта. За огромный вклад в развитие детского волейбола Тулы и Тульской области многократно награждался почетными грамотами губернатора, городской администрации, благодарностями Тульской региональной федерации волейбола.

Спортивная школа, Тульская региональная федерация волейбола, волейбольный клуб «Тулица», а также Myslo выражают соболезнования родным и близким Евгения Дмитриевича Смирнова.

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