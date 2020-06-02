В ДТП с пострадавшими под Тулой виноват водитель иномарки

Фото предоставлены очевидцем происшествия.

Напомним, ранее мы сообщали о серьезном ДТП, которое произошло в районе деревни Сергиевское Киреевского района. Стали известны подробности происшествия

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, столкновение автомобилей Kia Ceed и ВАЗ-2104 случилось в пять часов утра. Предполагается, что на 15-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» 21-летний водитель иномарки не справился с управлением.

В результате его машину занесло, и она, развернувшись на 180 градусов, вылетела на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с ВАЗ-2104.

Первоначально сообщалось о четырех пострадавших. Однако, по данным ГИБДД, травмы получили три человека: водитель и пассажирка Kia, а также водитель отечественной легковушки.