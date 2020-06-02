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10698 вакансий открыто в обрабатывающей промышленности Тульской области

10698 вакансий открыто в обрабатывающей промышленности Тульской области

Вопрос о массовых сокращениях не стоит, наоборот, отрасль нуждается в новых кадрах.

Об этом на брифинге рассказал министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов. Он назвал ключевой задачей министерства в этот период сохранение рабочих мест и обеспечение кадрами промышленных предприятий региона.

По данным Центра занятости Тульской области, в обрабатывающей промышленности сейчас имеется 10698 вакансий как рабочего, так и инженерно-технического и административного персонала.

Больше всего вакансий в базовых отраслях: легкой промышленности (что вызвано увеличением производства средств индивидуальной защиты), пищевой промышленности, машиностроении, химии, металлургии.

«Несмотря на ограничения, ситуация в промышленности стабильная. Вопрос о массовых сокращениях не стоит, наоборот, отрасль нуждается в новых кадрах», — подытожил Андрей Платов.

С перечнем вакансий на промышленных предприятиях, а также в других отраслях можно ознакомиться на Интерактивном портале органов занятости населения Тульской области https://czn.tularegion.ru/ или rabota71.ru. Там же можно записаться на доступные курсы профессионального обучения.

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