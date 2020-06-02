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Метеопредупреждение: за день в Тульской области выпадет до 33 мм осадков

Метеопредупреждение: за день в Тульской области выпадет до 33 мм осадков

Сотрудники областного ГУ МЧС России напоминают о правилах безопасности.

Согласно прогнозу «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» из-за циклона до конца суток 5 июня на территории Тульской области прогнозируются обильные осадки, местами грозы и усиление ветра.

В частности, в среду, 3 июня, ожидаются проливные дожди – по подсчётам синоптиков, выпадет до 33 мм осадков. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные правила безопасности:

При порывистом ветре

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу,
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций,
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
  • избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, промышленных объектов.

При грозе. Если вы находитесь дома:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы топить печь,
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн,
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

  • не прячьтесь под высокие деревья,
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или укройтесь в яме, траншее,
  • находясь в лесу, укрывайтесь среди низкорослой растительности,
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде,
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении ЧС звоните по телефонам: 01, 101 и 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:03 +2
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