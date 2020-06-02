Метеопредупреждение: за день в Тульской области выпадет до 33 мм осадков
Сотрудники областного ГУ МЧС России напоминают о правилах безопасности.
Согласно прогнозу «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» из-за циклона до конца суток 5 июня на территории Тульской области прогнозируются обильные осадки, местами грозы и усиление ветра.
В частности, в среду, 3 июня, ожидаются проливные дожди – по подсчётам синоптиков, выпадет до 33 мм осадков. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные правила безопасности:
При порывистом ветре
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу,
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций,
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
- избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, промышленных объектов.
При грозе. Если вы находитесь дома:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы топить печь,
- держитесь подальше от электропроводки, антенн,
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья,
- при отсутствии укрытия лягте на землю или укройтесь в яме, траншее,
- находясь в лесу, укрывайтесь среди низкорослой растительности,
- во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде,
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.
Будьте осторожны и внимательны, при возникновении ЧС звоните по телефонам: 01, 101 и 112.
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