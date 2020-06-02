Метеопредупреждение: за день в Тульской области выпадет до 33 мм осадков

Согласно прогнозу «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» из-за циклона до конца суток 5 июня на территории Тульской области прогнозируются обильные осадки, местами грозы и усиление ветра.

В частности, в среду, 3 июня, ожидаются проливные дожди – по подсчётам синоптиков, выпадет до 33 мм осадков. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные правила безопасности:

При порывистом ветре

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу,

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций,

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,

избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, промышленных объектов.

При грозе. Если вы находитесь дома:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы топить печь,

держитесь подальше от электропроводки, антенн,

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья,

при отсутствии укрытия лягте на землю или укройтесь в яме, траншее,

находясь в лесу, укрывайтесь среди низкорослой растительности,

во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде,

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.