Российские кинотеатры начнут открываться в середине июля
Первой крупной премьерой в прокате станет фильм Кристофера Нолана «Довод», который должен выйти 17 июля.
Кинотеатры в России откроются в середине июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Зритель очень соскучился по любимым актерам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование», — заявил он.
В конце мая Роспотребнадзор и Минкультуры разработали совместные рекомендации по работе кинотеатров после эпидемии. В них, в частности, предлагалось обязать зрителей носить маски, а также продавать билеты таким образом, чтобы зрители в залах находились на расстоянии не менее одного метра друг от друга (членам одной семьи разрешено сидеть вместе).
Тульские кинотеатры также с нетерпением ждут кинолюбителей, а пока изучают предписания.