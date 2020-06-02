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Российские кинотеатры начнут открываться в середине июля

Российские кинотеатры начнут открываться в середине июля

Первой крупной премьерой в прокате станет фильм Кристофера Нолана «Довод», который должен выйти 17 июля.

Кинотеатры в России откроются в середине июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Зритель очень соскучился по любимым актерам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование», — заявил он.

В конце мая Роспотребнадзор и Минкультуры разработали совместные рекомендации по работе кинотеатров после эпидемии. В них, в частности, предлагалось обязать зрителей носить маски, а также продавать билеты таким образом, чтобы зрители в залах находились на расстоянии не менее одного метра друг от друга (членам одной семьи разрешено сидеть вместе).

Тульские кинотеатры также с нетерпением ждут кинолюбителей, а пока изучают предписания.

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 21:07 +2
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