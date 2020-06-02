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В Тульской области могут запретить продажу энергетиков детям

В Тульской области могут запретить продажу энергетиков детям

Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в областную Думу.

Депутатам Тульской областной Думы предстоит рассмотреть законопроект о введении ограничений на продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Автор инициативы Светлана Белоус полагает, что сейчас такая продукция реализуется бесконтрольно и приводит в качестве примера другие регионы нашей страны, где подобные ограничения уже действуют.

В частности, предлагается ограничить продажу энергетиков лицам, не достигшим 18 лет, а также продажу напитков в медучреждениях, детских лагерях, спортшколах, образовательных учреждениях, организациях культуры и искусства, в ФОКах и на стадионах, в местах массовых мероприятий с участием детей.

За нарушение ограничений предлагается ввести штрафы: для граждан – от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 10000, для юридических – от 10000 до 30000 рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:50 +8
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