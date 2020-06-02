Алексей Дюмин: «Маска должна стоить не более 18 рублей!»

Фото из архива Myslo.

Об этом губернатор Тульской области заявил во время совещания регионального оперштаба.

2 июня в правительстве Тульской области собрался региональный штаб по ситуации с коронавирусом. В ходе совещания Алексей Дюмин коснулся вопроса стоимости одноразовых масок на территории области.

– Меня настораживает цена на маски, — сказал он. — 29 рублей — высокая цена. Не больше 18 рублей должна стоить маска.

Глава региона дал поручение антимонопольной службе проанализировать ситуацию на рынке средств индивидуальной защиты.

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Алексей Дюмин также предложил штрафовать и закрывать торговые точки, где продавцы и покупатели находятся без масок.

Глава тульского Роспотребнадзора доложил, что регион «уверенно соответствует первому этапу снятия ограничений».