Алексей Дюмин предложил штрафовать и закрывать торговые точки, где продавцы и покупатели находятся без масок

Об этом губернатор заявил во время совещания регионального оперштаба.

Глава региона отметил, что правительство пошло навстречу субъектам малого и среднего бизнеса и открыло ряд торговых объектов. Однако не все предприниматели выполняют необходимые противоэпидемиологические требования.

– Когда мы открываем магазины, просим субъекты малого бизнеса в помощь нам проводить эпидемиологические мероприятия и запрещать торговлю без средств индивидуальной защиты. Но мы видим, что те, кто просят, сами нарушают определенные требования. Мы рекомендовали не оказывать услуги, если люди будут заходить в крупные торговые центры без средств индивидуальной защиты, — отметил Алексей Дюмин.

При этом он обратил внимание, что сами продавцы и руководители торговых точек находятся на месте без масок — сидят на кассах, раскладывают продукцию.

– За это надо будет наказывать их, закрывать эти магазины, чтобы было неповадно. С одной стороны мы идем предпринимателям навстречу, понимаем их проблематику. Мы их слышим, а получается, что нас либо игнорируют, либо халатно относятся к указам, которые действуют на территории региона, — заявил губернатор.

Он предостерег недобросовестных предпринимателей, что в таких случаях одним предупреждением контролирующие органы не ограничатся.

– Надо штрафовать и закрывать с применением всех юридических механизмов, — подчеркнул губернатор.