Торговые центры в Тульской области будут открывать в два этапа

Когда это случится, зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев на заседании регионального оперштаба рассказал о поэтапном открытии торговых центров. Он отметил, что сейчас работают порядка 37 арендаторов ТЦ:

- Мы предусмотрели два этапа, в соответствии с которыми ТЦ могут раскрываться. Первый — вся непродовольственная торговля, за исключением развлекательных форматов — кинотеатров, точек общепита — в режиме рассадки. Если торговые центры к первому этапу готовы, как только эпидемиологическая ситуация будет соответствовать и Роспотребнадзор подтвердит, что мы можем приступать к этому этапу, мы будем готовы в течение двух дней развернуться в соответствии с указом губернатора.

Второй этап, который подразумеваем большое количество развлекательных форматов, кинотеатров, детских центров, фудкортов, необходимо проработать еще более тщательно. Но и здесь торговые центры выражают готовность как только поступит команда, в течение недели развернуть эту деятельность.

Глава региона Алексей Дюмин отметил, что говорить об открытии ТЦ пока рано.

- Но алгоритм поэтапного запуска торговых центров мы уже должны иметь, чтобы в случае улучшения эпидемиологической обстановки могли бы сразу же довести это до собственников, до арендаторов.