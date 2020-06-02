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Глава тульского Роспотребнадзора: «Область уверенно соответствует первому этапу снятия ограничений»

Глава тульского Роспотребнадзора: «Область уверенно соответствует первому этапу снятия ограничений»

Александр Ломовцев доложил губернатору Алексею Дюмину об эпидемиологической обстановке в регионе.

Глава Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев рассказал, что на данный момент в регионе 4074 подтвержденных случаев коронавируса. Их них почти половина — бессимптомные. 1787 человек находятся на карантине как лица, контактные с заболевшими.

– Эти цифры получены при тестировании практически 80 тысяч туляков. Эта работа интенсивно продолжается, проблем с этим нет. У нас есть запас еще на 20 тысяч исследований. В целом по комплексу критериев, характеризующих эпидситуацию в регионах России — по наличию свободных коек, по объему тестирования, по коэффициенту прироста, — область сегодня уверенно соответствует первому этапу снятия ограничений. И я думаю, что мы будем двигаться ко второму, — заявил Ломовцев.

Сюжет: Коронавирус
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