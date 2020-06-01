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Погода в Туле 2 июня: сильный дождь, грозы и до +20

Погода в Туле 2 июня: сильный дождь, грозы и до +20

Синоптики обещают облачность и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе сохранится облачность, местами сильный дождь (до 16 мм за сутки). В отдельных районах грозы.

Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от +15 до +20. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 07:00 +6
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