Алексей Дюмин подписал пакет законов по поддержке бизнеса

Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об инвестиционном налоговом вычете» устанавливает, что для организаций, инвестировавших в региональную экономику свыше 500 млн рублей, сумма инвестиционного налогового вычета будет составлять 70% суммы расходов в отношении расходов налогоплательщика на первоначальную стоимость основных средств.

При этом размер ставки для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета уменьшен до 7%. Дополнительно право на применение инвестиционного налогового вычета установлено для налогоплательщиков, сделавших пожертвования учреждениям культуры и некоммерческим организациям, а также тем, кто вложился в создание объектов социальной инфраструктуры и передал их в государственную или муниципальную собственность. Закон позволит улучшить инвестиционный климат, повысить эффективность мер господдержки и привлечь инвестиции в социальную сферу.

Закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Тульской области «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения» направлен на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. На текущий год установлены пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения в размере 7%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и 3% – если объектом налогообложения являются доходы в следующих видах деятельности: полиграфия, междугородние пассажироперевозки, работа вокзалов и автостанций, издательская деятельность, работа информагентств, реклама, фотография, перевод, автошколы, стоматология и массажные салоны.

Закон «О внесении изменения в Закон Тульской области «О налоге на имущество организаций» уменьшает сумму налога на имущество организаций, исчисленного за налоговый период 2020 года, на сумму снижения или освобождения от уплаты арендной платы арендаторам для налогоплательщиков, которые сдают в аренду коммерческие помещения. Эта льгота позволит снизить нагрузку на арендаторов, которые были вынуждены приостановить работу.

Закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «О льготном налогообложении при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений на территории Тульской области» уменьшает со 100 млн рублей до 20 млн рублей сумму минимальных инвестиций, необходимых для получения льгот по налогу на имущество организаций для инвесторов, которые введут свои объекты в эксплуатацию в текущем году. Исключение составляют объекты, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость.