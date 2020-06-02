Четыре человека пострадали в ДТП под Тулой

Фото предоставлены очевидцем происшествия.

Один из автомобилей после столкновения улетел в кювет.

Как сообщил Myslo очевидец, утром 2 июня на автодороге «Тула-Новомосковск» в Киреевском районе произошло серьезное ДТП.

Примерно в районе 16-го километра, на выезде из деревни Сергиевское, столкнулись легковушки ВАЗ и Kia. При этом иномарка улетела в кювет.

По предварительным данным, результате автоаварии пострадали четыре человека. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые выясняли обстоятельства произошедшего.