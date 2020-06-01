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В Тульской области жители деревни отрезаны от мира: единственную дорогу разбила сельхозтехника

В Тульской области жители деревни отрезаны от мира: единственную дорогу разбила сельхозтехника

Деревня Зыбино окружена полями «Мираторга». Местные говорят: техника и дожди превратили проселочную дорогу в болото.

Хорошей подъездной дорогой жители деревни Зыбино Одоевского района Тульской области не могли похвастаться никогда. Когда в прошлом году Myslo готовил репортаж про нашествие мух, съемочную группу встречали на подъезде местные жители – на своей машине. 

Но то, во что прекратилась дорога сейчас, назвать дорогой можно лишь условно. Теперь это непроходимое болото для тех, кто идет пешком и ловушка для водителей легковушек.

«Проехать можно только на внедорожнике. Остальные буксуют. У кого нет машины, нанимают трактор. Тут даже даже КАМАЗы застревают», – рассказывает Наталья, жительница деревни. 

Жители говорят, что дорогу еще до дождей разбила сельхозтехника «Мираторга», чьими полями окружен населенный пункт. Уже тогда преодолеть 2,5 км по проселку было непросто. А сейчас, после ливней, транспортное сообщение с Зыбино и вовсе стало практически невозможным.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:42 +4
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