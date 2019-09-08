Полчища мух атаковали две тульские деревни

Жители признаются, что, бывает, и по два ведра дохлых мух могут собрать за день.

Жители сразу двух деревень Одоевского района Тульской области — Зыбино и Глинищи — уже год страдают от нашествия мух. Полчища насекомых буквально оккупировали дома и хозпостройки. Избавиться от них обычными бытовыми средствами не представляется возможным.

Такое количество насекомых представляет серьезную опасность и может спровоцировать начало эпидемиологической катастрофы. Дело в том, что мухи способны переносить вирусные, паразитарные, бактериальные заболевания, а наиболее частыми являются кишечные болезни. Причем под угрозой и люди, и животные.

- В том году появился рядом с нами коровник «Мираторга», и почти сразу появились мухи. Никогда в жизни столько не видели! У нас в советские годы здесь тоже колхоз был, но такого никогда не было! Вчера вот два ведра мух выкинул. Столько можно за день набрать. Как-то женщину рой чуть с ног не сбил, она дверь открыла, а они вылетают! Мы не знаем, что делать, — рассказал Юрий Ларин.

Вот, что происходит в доме Юрия Ларина, жителя деревни Глинищи:

С аналогичной проблемой столкнулись и жители деревни Зыбино.

Что делать, жители не знают. Но и жить в таких условиях просто невозможно! Хотя проблем у деревни Зыбино и без мух хватает. Подробно о том, как выживают в ней, Myslo расскажет в подробном репортаже.

Myslo направил обращения жителей в минприроды и Роспотребнадзор.