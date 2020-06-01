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Как Тула выходит из режима самоизоляции: фоторепортаж

Как Тула выходит из режима самоизоляции: фоторепортаж

Медленно, но верно, город возвращается к своей обычной жизни. Но расслабляться всё же не стоит.

С 1 июня в Тульской области снят ряд ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Из самых ожидаемых туляками мер – отмена обязательного ношения масок на улицах и открытие общественных пространств.

Но расслабляться пока не стоит – сегодня Тульская область побила очередной антирекорд по количеству заражений коронавирусом. Поэтому возвращаться к привычному ритму следует, соблюдая все меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора.

Фотокорреспонденты Myslo Алексей Пирязев и Дмитрий Дзюбин понаблюдали за тем, как Тула возвращается к обычной жизни. Смотрим!

Галерея
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 1
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 2
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 3
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 4
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 5
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 6
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 7
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 8
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 9
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 10
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 11
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 12
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 13
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 14
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 15
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 16
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 17
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 18
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 19
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 20
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 21
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 22
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 23
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 24
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 25
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 26
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 27
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 28
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 29
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 30
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 31
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 32
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 33
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 34
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 35
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 36
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 37
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 38
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 39
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 40
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 41
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 42
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 43
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 44
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 45
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 46
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 47
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 48
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 49
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 50
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 51
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 52
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 53
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 54
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 55
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 56
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 57
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 58
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 59
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 60
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 61
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 62
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 63
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 64
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 65
Тула выходит из режима самоизоляции, Фото: 66
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Автор: Леонид Почекин
Фотографы: Дмитрий Дзюбин, Алексей Пирязев
сегодня, в 19:09 +5
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