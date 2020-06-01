Как Тула выходит из режима самоизоляции: фоторепортаж

Медленно, но верно, город возвращается к своей обычной жизни. Но расслабляться всё же не стоит.

С 1 июня в Тульской области снят ряд ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Из самых ожидаемых туляками мер – отмена обязательного ношения масок на улицах и открытие общественных пространств.

Но расслабляться пока не стоит – сегодня Тульская область побила очередной антирекорд по количеству заражений коронавирусом. Поэтому возвращаться к привычному ритму следует, соблюдая все меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора.

Фотокорреспонденты Myslo Алексей Пирязев и Дмитрий Дзюбин понаблюдали за тем, как Тула возвращается к обычной жизни. Смотрим!