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Беспроцентные кредиты, субсидии и налоговые отсрочки: как поддержат тульских предпринимателей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Беспроцентные кредиты, субсидии и налоговые отсрочки: как поддержат тульских предпринимателей

Министр экономразвития Тульской области Марчел Кептэнарь и председатель комитета по предпринимательству Вячеслав Романов рассказали о мерах поддержки бизнеса.

Тульские предприниматели начали активно пользоваться федеральными мерами поддержки – уже 606 из них обратились за предоставлением кредитных каникул или реструктуризацией долгов на общую сумму 2,3 млрд рублей. Одобрено 523 заявки. 12 субъектов малого бизнеса получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.

Благодаря беспроцентным кредитам на общую сумму 260 млн рублей 142 малых предприятия смогут сохранить рабочие места. Предпринимателям выдано 126 займов на неотложные нужды – 100 тысяч рублей под 1% годовых на 1 год. Выданные ранее лицензии продлеваются, в регионе введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

По поручению губернатора Алексея Дюмина правительство Тульской области приняло пакет мер поддержки по 5 направлениям.

  1. Труд и поддержка занятости. Этот блок включает в себя единовременное возмещение затрат на выплату зарплаты работодателям, создавшим дополнительные рабочие места, предоставление субсидий на возмещение затрат на выплату зарплаты и частичное возмещение затрат организациям, приостановившим работу.
  2. Строительная отрасль и сфера ЖКХ. Муниципалитеты получили финансовую поддержку для подготовки к предстоящему отопительному сезону, разработан механизм субсидирования процентных ставок по кредитам, полученных коммунальными организациями.
  3. Поддержка малого и среднего предпринимательства. В этом блоке – предоставление полугодовой отсрочки по уплате налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов; предоставление субсидий на зарплату, аренду помещений и коммунальные услуги. Частным учреждениям культуры будут частично компенсированы затраты на содержание имущества. Также предпринимателям помогут «зайти» на электронные торговые площадки.
  4. Стабильное функционирование общественного транспорта. Возмещение перевозчикам затрат или недополученных доходов по регулируемым тарифам.
  5. Общесистемные меры. Мораторий на проведение проверок.

Введена отсрочка платы за пользование муниципальным имуществом Тульской области для субъектов малого и среднего предпринимательства – плата за текущий год будет взиматься в следующем. В планах – предоставление отсрочки по плате за размещение нестационарных торговых объектов на время действия режима повышенной готовности предприятиям общепита и салонам бытовых услуг.

Начат прием заявлений от предпринимателей на получение  разовой региональной субсидии до 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам: 24-52-27 и 24-52-28.

Также предприниматели могут получить федеральную субсидию за май 2020 года в размере МРОТ на каждого работника и самого предпринимателя. Стартовала программа льготного кредитования со ставкой 2%.

На такие кредиты могут рассчитывать компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО, а также компании из отраслей, нуждающихся в поддержке. Предприятиям, сохранившим не менее 90% сотрудников, кредит спишут вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней. Льготный кредит можно получить до 1 ноября.

Планируется снижение ставок и предоставление отсрочек по уплате региональных налогов, полугодовая отсрочка по уплате налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов, а также при применении упрощённой системы налогообложения для пострадавших сфер деятельности, не вошедших в правительственный перечень.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:49 +1
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