Беспроцентные кредиты, субсидии и налоговые отсрочки: как поддержат тульских предпринимателей
Министр экономразвития Тульской области Марчел Кептэнарь и председатель комитета по предпринимательству Вячеслав Романов рассказали о мерах поддержки бизнеса.
Тульские предприниматели начали активно пользоваться федеральными мерами поддержки – уже 606 из них обратились за предоставлением кредитных каникул или реструктуризацией долгов на общую сумму 2,3 млрд рублей. Одобрено 523 заявки. 12 субъектов малого бизнеса получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.
Благодаря беспроцентным кредитам на общую сумму 260 млн рублей 142 малых предприятия смогут сохранить рабочие места. Предпринимателям выдано 126 займов на неотложные нужды – 100 тысяч рублей под 1% годовых на 1 год. Выданные ранее лицензии продлеваются, в регионе введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
По поручению губернатора Алексея Дюмина правительство Тульской области приняло пакет мер поддержки по 5 направлениям.
- Труд и поддержка занятости. Этот блок включает в себя единовременное возмещение затрат на выплату зарплаты работодателям, создавшим дополнительные рабочие места, предоставление субсидий на возмещение затрат на выплату зарплаты и частичное возмещение затрат организациям, приостановившим работу.
- Строительная отрасль и сфера ЖКХ. Муниципалитеты получили финансовую поддержку для подготовки к предстоящему отопительному сезону, разработан механизм субсидирования процентных ставок по кредитам, полученных коммунальными организациями.
- Поддержка малого и среднего предпринимательства. В этом блоке – предоставление полугодовой отсрочки по уплате налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов; предоставление субсидий на зарплату, аренду помещений и коммунальные услуги. Частным учреждениям культуры будут частично компенсированы затраты на содержание имущества. Также предпринимателям помогут «зайти» на электронные торговые площадки.
- Стабильное функционирование общественного транспорта. Возмещение перевозчикам затрат или недополученных доходов по регулируемым тарифам.
- Общесистемные меры. Мораторий на проведение проверок.
Введена отсрочка платы за пользование муниципальным имуществом Тульской области для субъектов малого и среднего предпринимательства – плата за текущий год будет взиматься в следующем. В планах – предоставление отсрочки по плате за размещение нестационарных торговых объектов на время действия режима повышенной готовности предприятиям общепита и салонам бытовых услуг.
Начат прием заявлений от предпринимателей на получение разовой региональной субсидии до 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам: 24-52-27 и 24-52-28.
Также предприниматели могут получить федеральную субсидию за май 2020 года в размере МРОТ на каждого работника и самого предпринимателя. Стартовала программа льготного кредитования со ставкой 2%.
На такие кредиты могут рассчитывать компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО, а также компании из отраслей, нуждающихся в поддержке. Предприятиям, сохранившим не менее 90% сотрудников, кредит спишут вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней. Льготный кредит можно получить до 1 ноября.
Планируется снижение ставок и предоставление отсрочек по уплате региональных налогов, полугодовая отсрочка по уплате налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов, а также при применении упрощённой системы налогообложения для пострадавших сфер деятельности, не вошедших в правительственный перечень.