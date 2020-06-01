Как пройдут летние смены в детских лагерях Тулы

Согласно указу губернатора, летние оздоровительные кампании заморозили вплоть до 15 июля. Но несмотря на это, сами учреждения уже готовы к приему гостей. В Туле таких загородных оздоровительных лагерей шесть. Три подведомственны управлению образования администрации Тулы – «Орленок», «Березка», «Им. Саши Чекалина» и три коммерческие – «Дружба», «Солнечный», «Новая волна». А вот тульский лагерь «Космос» закрыт на капитальный ремонт.

Начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова:

Татьяна Золотова – Все лагеря уже готовы принять детей. Как только будет соответствующий указ о начале оздоровительной кампании, учреждения сразу же будут готовы открыться. На данный момент предполагается, что в лагерях будут работать третья и четвертая смены. На проведение оздоровительной кампании детей выделено более 54 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов. Этих средств достаточно для организации полноценного отдыха.

Лагеря в этом году подготовились активно, во многих проведен ремонт.

Директор МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» Елена Засыпкина:

Елена Засыпкина – Мы провели большую работу, и в этом году фасады зданий в лагерях выкрашены в другие цвета, в лагере «Березка» и лагере им. Саши Чекалина в некоторых дачах заменили полы, в «Орленке» провели капитальный ремонт в одном из корпусов, и еще один новый корпус введен в эксплуатацию, в двух лагерях сделали эвакуационные выходы.

Помимо этого лагеря готовы к исполнению всех требований Роспотребнадзора. Несмотря на то, что в этих учреждениях и раньше соблюдались все требования безопасности, в этом году на это потребуются дополнительные расходы. На них будут приобретены локтевые дозаторы, средства дезинфекции воздуха и т.д.

Летние лагеря в Туле в этом году смогут принять более тысячи детей. У 946 ребят уже есть путевки, и еще 92 места пока свободны.

Что касается пришкольных лагерей, то часть из них откроется в августе, а большая часть – в период осенних каникул.