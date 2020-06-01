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Очередной рекорд: В Тульской области за сутки 113 новых случаев коронавируса

Очередной рекорд: В Тульской области за сутки 113 новых случаев коронавируса

За всё время коронавирусной инфекцией заразились 3968 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ее обнаружили у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все больные своевременно изолированы.

Отметим, что на данный момент 113 выявленных за сутки случаев является пиковым показателем.  

12 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. 

 

За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 162 летальных исхода, полностью выздоровело 3 994 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

Сюжет: Коронавирус
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