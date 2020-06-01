Тест: Понимаешь ли ты современный сленг?
Если вы человек и вам не 1000 лет — то и у вас в детстве был свой «молодежный язык».
Слова, которые были тарабарщиной для взрослых, но во дворе или школе моментально демонстрировавшие окружающим то, какой ты свой в доску парень и прекрасно рубишь фишку/сечешь/шаришь.
Нынешние поколение так называемых зумеров, само собой, не исключение. Порой разобраться в значении новомодных интернет-словечек непросто даже тем, кому еще даже 25 не исполнилось, что уж говорить про бумеров (кек).
А вы сможете? Хотите себя проверить? Тогда го в наш новый тест!
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