Жители Анастасово просят отремонтировать дорогу к одной из древнейших святынь России

По разбитой подъездной дороге в село добираются сейчас и сами жители, и скорая помощь, и паломники со всей страны.

Село Анастасово находится не более, чем в 4 км от трассы. Если ехать на машине с разрешенной скоростью – максимум 4-5 минут. Но это, если верить Яндекс Карте. А вот на практике намного дольше – дорога покрыта ямами и после каждого дождя превращается в непреодолимое препятствие для всех жителей села, которым необходимо добраться до остановки общественного транспорта. Да и для автомобилистов дорога эта тоже предлагает в непогоду маршрут с препятствиями и подвергает риску оставить колеса в одной из ям.

– Это когда-то в Анастасово жизнь била ключом, сейчас же здесь, в основном, дачники, приезжающие в теплое время года, – рассказывает Иван Николаевич. – Постоянно живущих не так много. Нет, не то чтобы уехали, большая часть пенсионеры – умирают, как приходит время. Дома родственники продают. А что тут? Никаких условий же.

Сам Иван Петраков тоже не коренной житель села, приехал сюда в 80-е годы. В 90-е местный колхоз закрылся, потащив за собой в забвение и местную инфраструктуру – водопровод и дороги.

Теперь за водой местные пенсионеры вынуждены ходить пешком через поля на родник, он от деревни находится примерно в 800 метрах.

Воду набирают с запасом – такое расстояние, да еще и с десятками литров в тележке, в преклонном возрасте каждый день преодолевать нелегко.

Газа в селе тоже нет.

Село Анастасово разделено посередине грунтовой дорогой, поднимающейся вверх под достаточно большим уклоном.

Колеса машин давно вырыли глубокие колеи, буксуя в непогоду. Рытвины настолько глубокие, что даже в сухую погоду дорога эта по силам только, наверное, внедорожнику.

Кто-то пытается «чинить» дорогу как может. Для всех остальных в начале села имеется площадка для парковки машин. А дальше пешком... со всей поклажей. По ней же добирается и скорая медицинская помощь. Только о какой оперативности оказания помощи тут можно говорить, если дорога в таком состоянии?

Подъездная дорога разбита, посередине села – считай и вовсе ее нет, так еще и за водой ходить на родник – таким видят село те, кто приезжают в него. А гостей тут встречают часто, несмотря на то, что оно находится на отдалении от региональной столицы и крупных городов России.

В Анастасово расположена одна из древнейших святынь России – Богородице-Рождественский Анастасов монастырь. Он был основан в первой половине XVI века в живописном месте – на высоком берегу реки Упы князем Иваном Михайловичем Воротынским после 1517 года. В 1931 году храм закрыт, а в строениях организовано хранилище. В 60-е годы ХХ века церковь Рождества Богородицы признана памятником архитектуры. Начались реставрационные работы, предполагалось, что в храме по окончании разместится музей филимоновской игрушки. Но в начале 80-х годов финансирование работ было прекращено. Многовековая история монастыря получила продолжение в 2002 году – по благословению Патриарха всея Руси Алексия II Анастасов Богородице-Рождественский монастырь было решено восстанавливать.

Именно во время масштабных реставрационных работ и была обустроена подъездная дорога. Не капитальная, но решившая на какое-то время проблему проезда. Ее тогда отсыпали за счет благотворительных средств, на которые, в том числе, восстанавливался монастырь. Но второй раз такую работу оплатить монастырю уже не по силам. Пять лет назад дорогу отсыпали асфальтовой крошкой, но такая временная мера уже исчерпала свой ресурс.

Вот и приходится старейшей святыне встречать паломников со всей страны разбитой дорогой.

Иван Николаевич, уставший жить в забытом, если не богом, то властями населенном пункте, начал писать обращения в различные ведомства. Просил организовать в селе систему водоснабжения, газифицировать его и отремонтировать подъездную дорогу. Ответ получил, от директора департамента жилищной политики Тульской области Ольги Юдиной: «Для газификации необходимо строительство газопроводов давления. Администрацией Одоевского районы даны предложения включению данного объекта программу «Развитие газоснабжения и газификации населенных пунктов Тульской области 2021-2025 годы». Программа формируется структурами ПАО «Газпром», срок формирования программы до 1 июля 2020 года. По вопросу водоснабжения была проведена выездная проверка представителем министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области. Она подтвердила, что ранее в с. Анастасово существовала централизованная система водоснабжения от фермы крупнорогатого скота. После ликвидации фермы, около 25 лет назад, артезианская скважина выведена из эксплуатации. По информации администрации муниципального образования Одоевский район до 1 мая 2020 планируется провести работы по диагностированию данной скважины с целью определения возможности восстановления централизованной системы водоснабжения с. Анастасово.

По вопросу ремонта подъездной дороги, ГУ TО «Тулаавтодор» совместно с администрацией Одоевского района проведено комиссионное обследование. По результату выезда установлено, что подъездная автодорога в с. Анастасово имеет грунтово-щебеночное покрытие. Круглогодичное бесперебойное сообщение с с. Анастасово обеспечено. В рамках зимнего содержания администрацией муниципального образования выполняются расчистка от и противогололедная обработка дорожного покрытия. В 2020 году работы по ремонту указанной автодороги

администрацией муниципального образования Одоевский район

не запланированы».

Обращения Иван Петраков писал зимой, еще до пандемии. Но тем не менее, есть вероятность восстановления централизованного водо- и обустройство газоснабжения. А вот что касается подъездного пути, то тут вопрос остается открытым: сколько еще паломники и жители села Анасасово будут ездить по отсыпанной почти 10 лет назад дороге? Если дорогой не заняться в ближайшее время, то еще одной зимы она не может не выдержать.