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В Туле сгорел строительный вагончик: погиб человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле сгорел строительный вагончик: погиб человек

По предварительным данным, на месте работали два пожарных расчёта.

В воскресенье, 31 мая, около 15.00, на ул. Арсенальной, д. 207, произошёл пожар. По словам очевидцев, там сгорел строительный вагончик. Для ликвидации возгорания были задействованы два пожарных расчёта.

По предварительным данным, погиб один человек, его личность сейчас устанавливается. На месте работают сотрудники полиции и МЧС, они выясняют все обстоятельства происшествия и причину возгорания.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 16:18 +5
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Место
Тулаулица Арсенальная

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