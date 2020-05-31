По улицам Тулы прошёл «Ночной дозор»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Сотрудники администрации города и полицейские напомнили жителям о соблюдении правил безопасности.

Сотрудники отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации Тулы, отдела полиции «Скуратовский» и отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Тульской области провели патрулирование на улицах областной столицы.

Подросткам и родителям разъяснили правила поведения в общественных местах, нахождения несовершеннолетних на улице в вечернее и ночное время, а также напомнили о необходимости соблюдения ПДД.

В ходе профилактической операции был составлен один административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ за нарушение режима повышенной готовности (нахождение без маски).