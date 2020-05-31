Умеют ли туляки обращаться с деньгами: результаты аналитического опроса

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Тульская область – в пятерке регионов ЦФО с самыми финансово грамотными жителями.

К такому выводу пришли специалисты аналитического центра НАФИ после опроса 85 тысяч россиян. Самые финансово грамотные – мужчины и женщины от 30 до 45 лет, с высшим образованием, квалифицированные специалисты и руководители, состоящие в браке, воспитывающие одного-двух детей.

Низкий уровень финансовой грамотности отличает, как правило, неработающих граждан, студентов и пенсионеров, многодетных семей, сельских жителей и жителей малых городов.

Индекс финансовой грамотности жителей Тульской области составил 12,82 балла. Средний показатель по стране составил 12,37 балла. 32% туляков рассказали, что стараются сформировать определенные накопления отложить, а оставшиеся деньги тратят на текущие расходы. 28% респондентов имеют банковские вклады.

Около 48% туляков ответили, что при потере постоянного дохода их семья сможет прожить, не занимая в долг, не меньше месяца.

Специалисты тульского отделения Банка России регулярно проводят мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. Все учебные курсы доступны на официальном портале.