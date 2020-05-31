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Где в Туле не будет электроэнергии 1 июня

Где в Туле не будет электроэнергии 1 июня

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 10.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Шухова, 2, 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а, 6-б, 10-б, 12, 14, 14-а,
  • ул. Маяковского, 1-а, 2-а, 2-б, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • ул. Короткая, 1-а, 1-7,
  • ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 14-а, 2-14 (чётн.), 1-а, 1-в,
  • ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-б, 2-г, 2-д, 1-а, 3-а, 2-24 (чётн.),
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-г, 2-д, 1-г,
  • ул. Каракозова, 65, 66,
  • ул. Немцова, 10,
  • Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7,
  • Парашютный пр-д, 9-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 3, 1-а-з,
  • ул. Тихмянова, 1-а, 1-б, 2-а-г, 10, 12, 4, 6, 16, 2-ж, 9,
  • 16-й пр-д, 24, 27,
  • 17-й пр-д, 28, 29, 30,
  • 18-й пр-д, 66-92 (чётн.), 39-71 (нечётн.), 78-а, 45-б, 51-б, 51-а,
  • 5-й Полюсный пр-д, 28, 30-а, 32, 51, 35-47 (нечётн.),
  • 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,
  • пос. Октябрьский: 6-й пр-д, 31-40,
  • 4-й Речной пр-д, 1-10,
  • 3-й Речной пр-д, 1-11,
  • ул. Речная, 11-16,
  • 12-й пр-д, 10-19,
  • 11-й пр-д, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.).
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +3
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