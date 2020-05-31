Где в Туле не будет электроэнергии 1 июня
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 10.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Шухова, 2, 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а, 6-б, 10-б, 12, 14, 14-а,
- ул. Маяковского, 1-а, 2-а, 2-б, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
- ул. Короткая, 1-а, 1-7,
- ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 14-а, 2-14 (чётн.), 1-а, 1-в,
- ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-б, 2-г, 2-д, 1-а, 3-а, 2-24 (чётн.),
- ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-г, 2-д, 1-г,
- ул. Каракозова, 65, 66,
- ул. Немцова, 10,
- Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7,
- Парашютный пр-д, 9-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 3, 1-а-з,
- ул. Тихмянова, 1-а, 1-б, 2-а-г, 10, 12, 4, 6, 16, 2-ж, 9,
- 16-й пр-д, 24, 27,
- 17-й пр-д, 28, 29, 30,
- 18-й пр-д, 66-92 (чётн.), 39-71 (нечётн.), 78-а, 45-б, 51-б, 51-а,
- 5-й Полюсный пр-д, 28, 30-а, 32, 51, 35-47 (нечётн.),
- 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,
- пос. Октябрьский: 6-й пр-д, 31-40,
- 4-й Речной пр-д, 1-10,
- 3-й Речной пр-д, 1-11,
- ул. Речная, 11-16,
- 12-й пр-д, 10-19,
- 11-й пр-д, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.).
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