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В Тульской области за сутки 104 случая коронавируса

В Тульской области за сутки 104 случая коронавируса

За всё время коронавирусной инфекцией заболели 3422 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Ефремовского,  Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 17 человек работают в столичном регионе или контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

 
За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход, выздоровело 11 079 человек.
 

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек

Сюжет: Коронавирус
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