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Жители Тульской области получили бесплатные продуктовые наборы
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Жители Тульской области получили бесплатные продуктовые наборы

Кроме того, в регионе начались выплаты на детей в возрасте до трёх лет.

В Тульской области за счет внебюджетных источников доставили бесплатные наборы продуктов и товаров первой необходимости малоимущим многодетным семьям, одиноким малоимущим матерям и малоимущим родителям с детьми-инвалидами, одиноким инвалидам-колясочникам и гражданам старше 85 лет.

Люди, находящиеся на самоизоляции, могут обратиться к волонтерам, которые купят и доставят необходимые продукты и товары за счёт получателя. Оставить заявку можно по телефону: 8(800)200-52-26.

Более 28000 семей с детьми получают ежемесячную выплату в 5000 рублей на детей до трёх лет. С 1 июня малоимущие семьи начнут получать ежемесячную выплату в 5213 рублей на детей от 3 до 7 лет. Эту выплату получат более 7000 человек.

Также с 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10000 рублей на каждого ребенка. Такие выплаты получат порядка 184 тысяч детей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:25 +3
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