Туляк, погубивший свою семью в ДТП, получил 3,5 года колонии

Фото из архива MySlo

Щекинский районный суд вынес приговор 36-летнему водителю Toyota Corolla, который устроил страшное ДТП на 201-м километре трассы «Крым» в феврале текущего года.

В аварии погибли три пассажира «Тойоты» – жена, сын и тёща водителя. Водитель и пассажир одного из пострадавших автомобилей получили телесные повреждения. Подробности этой истории – здесь. Водитель «Тойоты» проведёт в колонии три с половиной года.

Кроме того, в Туле вынесен приговор водителю грузовой «Газели», который 17 декабря прошлого года во дворе дома № 8 по Красноармейскому проспекту, при движении задним ходом насмерть сбил пенсионера. Об этом случае мы тоже писали. Мужчина приговорён к 2 годам лишения свободы.