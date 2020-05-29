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Туляк, погубивший свою семью в ДТП, получил 3,5 года колонии
Фото из архива MySlo

Туляк, погубивший свою семью в ДТП, получил 3,5 года колонии

Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть трех лиц.

Щекинский районный суд вынес приговор 36-летнему водителю Toyota Corolla, который устроил страшное ДТП на 201-м километре трассы «Крым» в феврале текущего года.

В аварии погибли три пассажира «Тойоты» – жена, сын и тёща водителя. Водитель и пассажир одного из пострадавших автомобилей получили телесные повреждения. Подробности этой истории – здесь. Водитель «Тойоты» проведёт в колонии три с половиной года.

Кроме того, в Туле вынесен приговор водителю грузовой «Газели», который 17 декабря прошлого года во дворе дома № 8 по Красноармейскому проспекту, при движении задним ходом насмерть сбил пенсионера. Об этом случае мы тоже писали. Мужчина приговорён к 2 годам лишения свободы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:47 0
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