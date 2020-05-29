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Дмитрий Миляев провел объезд Тулы

Дмитрий Миляев провел объезд Тулы

29 мая глава администрации города проконтролировал работы по благоустройству территории у Ледового дворца и снос аварийных домов на улице Зорге.

Ледовый дворец на Восточном обводе планируют открыть в середине июля 2020 года. Территория непосредственно вокруг комплекса была благоустроена еще в конце прошлого года. А прилегающую - русло ручья Рогожня, пустыри вдоль Восточного обвода - приводят в порядок  с осени 2019 года.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, его первый зам Владислав Галкин вместе с руководителем территориального управления  Центрального округа обошли пешком всю территорию вокруг Ледового дворца.

- Есть поручение губернатора Тульской области Алексея Дюмина – привести в порядок территорию, которая примыкает к территории Ледового дворца. Мы выполняем тот план, который определили для себя в конце прошлого года.  Работы по благоустройству подходят к концу. Вся территория вокруг комплекса должна радовать глаз, - пояснил Дмитрий Миляев.

- С тыльной стороны комплекса протекает ручей Рогожня. Его русло и территорию вокруг мы начали вычищать еще в прошлом году.  Уже расчистили 2 километра, вывезли более 500 кубометров мусора, около 300 кубометров веток, деревьев, покрышек, ликвидировали 15 стихийных свалок вдоль русла, демонтировали около 30 незаконных строений, - пояснил Александр Корнеичев.

Глава администрации осмотрел площадку под парковку по улице Новомосковской. Парковочная зона рассчитана на 150-200 автомобилей – это плюсом к той парковке, что расположена рядом с Ледовым дворцом и рассчитана на 150 автомобилей.


Но пока эта площадка явно требует ремонта – замены асфальтового покрытия, обустройства освещения, установки мусорных- контейнеров и обустройства пешеходной дорожки до тротуара вдоль ул. Рязанской.

Дмитрий Миляев дал соответствующие поручения Владиславу Галкину и Александру Корнеичеву.

По мостику через ручей перешли на улицу Рязанскую.

По дороге Дмитрий Миляев обратил внимание на необходимость доработать дорожную схему вокруг комплекса, в том числе  предусмотреть возможность перейти на противоположную сторону улицы Рязанской. Ведь Ледовый дворец расположен в пешей доступности от микрорайона Левобережный.   

- Мы распланировали газон, сейчас сеем траву, сажаем деревья и кустарники. Высажено уже около 200 деревьев со стороны улиц Новомосковской и Рязанской. К 15 июня планируем завершить все работы, - пояснил Александр Корнеичев.

По его словам, ежедневно на объекте работает 15 человек Сервисного Центра и 3 единицы техники.

На улице Рихарда Зорге глава городской администрации вместе с руководителем территориального управления Пролетарского округа Сергеем Шестаковым проконтролировал, как идут работы  по сносу аварийных домов.

В рамках программы переселения жителей из аварийного жилого фонда в Пролетарском районе накануне начали снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания. По улице Р. Зорге уже снесено четыре дома - 22б, 28б, 20а, 22а - общей площадью 2 400 квадратных метров. Жители этих домов получили ключи от новых квартир и справили новоселье в конце 2019 года.

- Работы выполняются силами подрядной организации в рамках исполнения муниципального контракта. Первоначально стоимость этого контракта была 1,2 млн руб., но в ходе торгов цена упала до 700 тыс. руб.  По контракту подрядчик не только сносит дома, но вывозит весь строительный мусор. Причем мы контролируем, куда он его вывозит – работы принимаем только с представленными талонами на вывоз ТБО и подтверждением их на полигоне. Более 12 тысяч кубометров строительного мусора будет вывезено силами подрядной организации. Работы закончат до 10 июня.

По словам Сергея Шестакова, помимо 4 снесенных каменных домов идут работы по сносу двух многоквартирных деревянных муниципальных домов на ул. Пролетарская и Кладбищенский проезд.

- Разборка там идет вручную, так как подведен газ, и техника не может работать. Еще предстоит снести пять аварийных домов, - пояснил Сергей Шестаков.

В 2020 году на месте снесенных  домов по распоряжению губернатора Тульской области начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

 Дмитрий Миляев подчеркнул, что объезды по округам Большой Тулы будут проходить регулярно – для оперативного контроля работ по благоустройству, строительству, ремонту дорог и решения других актуальных городских вопросов.

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:01 +2
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Дмитрий МиляевСергей ШестаковАлександр Корнеичев
Место
ТулаЛедовый дворец

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