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В Туле улицу Маршала Жукова отремонтируют к 1 июля
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле улицу Маршала Жукова отремонтируют к 1 июля

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К работам подрядчик АО ООО «ДСК-108» приступил 11 мая. Согласно смете, специалисты должны отремонтировать покрытие проезжей части, смотровые колодцы, съезды на прилегающие улицы, обустроить тротуары и остановочные площадки, а также установить дорожные знаки и искусственные дорожные неровности.

Общая площадь ремонтируемого асфальтобетонного дорожного покрытия — более 15 тыс. м2, протяженность участка составляет 970 м.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас на объекте фрезеруют дорожное покрытие, укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона, устанавливают бортовые камни. В ближайшее время специалисты планируют приступить к асфальтированию тротуаров.

Работы на ул. Маршала Жукова должны завершить до 1 июля.

 

Улица Маршала Жукова участвует в проекте «Улица Победы», который Министерство транспорта России приурочило к 75-летию Победы. Акция проходит в 83 субъектах РФ.

По ее условиям в течение юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны.

В Туле в этом проекте также участвовала и улица Болдина, приемка которой прошла 19 мая.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:20 −2
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