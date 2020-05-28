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В Туле скончалась санитарка инфекционного госпиталя с подтвержденным коронавирусом
Фото предоставлено минздравом Тульской области.

В Туле скончалась санитарка инфекционного госпиталя с подтвержденным коронавирусом

Почти месяц коллеги-врачи боролись за ее жизнь.

27 мая на 59-м году жизни от пневмонии скончалась санитарка инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы Ирина Робертовна Чепель. У нее была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Ирина Робертовна работала санитаркой в кардиологическом отделении с 2016 года. Перешла на работу в развернутый на базе облбольницы инфекционный госпиталь сразу после его открытия. Она заболела в конце апреля, лечилась на дому. Через 10 дней была госпитализирована в областную больницу в тяжелом состоянии. В день поступления у нее подтвердилась коронавирусная инфекция.

Почти месяц коллеги-врачи боролись за ее жизнь, однако пациентка скончалась.

По словам главного врача областной больницы Анны Савищевой, Ирина Робертовна зарекомендовала себя как трудолюбивый сотрудник и отзывчивый человек. Минздрав Тульской области выражает искренние соболезнования близким Ирины Чепель и всему коллективу областной больницы.

Все затраты, связанные с погребением, возьмет на себя медучреждение.

Сюжет: Коронавирус
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