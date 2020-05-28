Алексей Дюмин поздравил пограничников с профессиональным праздником

28 мая в России отмечается День пограничника.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Уважаемые воины-пограничники, ветераны пограничной службы!Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша работа требует особой ответственности, выдержки и мужества.

Опираясь на многолетние традиции своей службы, вы надежно защищаете рубежи нашего государства, пресекаете любые попытки нарушить границы России и вносите серьезный вклад в борьбу с преступностью и международным терроризмом.

Благодарю ветеранов и действующих военнослужащих пограничных войск за самоотверженность, доблесть и верность присяге.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и успехов в службе на благо России!