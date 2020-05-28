Туляков приглашают присоединиться к акции #Привет, сосед!

29 мая во всем мире отметят Международный день соседей.

История праздника начинается с 1999 года. В преддверии Дня соседей – милого и почти домашнего праздника – администрация Тулы на базе агрегатора полезных сервисов и услуг #МЫДОМА запустила акцию #Привет, сосед!, которая пройдет по 29 мая включительно.

Каждый житель города сможет передать привет или видеопоздравление своим соседям.

Для участия в акции необходимо записать видеопоздравление (не более одной минуты) на свой мобильный телефон и отправить на адрес электронной почты marya.gorschckova2012@yandex.ru.

После модерации видео будет размещено на файлообменнике и доступно для просмотра по этой ссылке.