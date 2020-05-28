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Где в Туле отключат электроэнергию 29 мая

Где в Туле отключат электроэнергию 29 мая

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

В пятницу, с 12 до 19 часов, свет отключат по следующим адресам:

  • ул. М. Горького, 12,
  • ул. М. Тореза, 6,
  • ул. Первомайская, 2, 4,
  • пр-т Ленина, 63, 65,
  • ул. Кутузова, 41, 41-а, 43, 43-а, 39, 43-б, 38-60 (нечётн),
  • ул. Дементьева, 29, 31, 33, 35, 33-а, 25,
  • ул. Р. Зорге, 40, 38,
  • ул. Баженова, 10, 36, 38, 38-а, 40-а, 34,
  • пр-д Вильямса, 27-35 (нечётн.), 35-а, 26-36 (чётн.),
  • ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
  • ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 3, 11, 13, 17,
  • ул. Комарова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.),
  • ул. Комбайновая, 1,
  • ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),
  • ул. Пархоменко, 43, 43-а,
  • Рабочий пр-д, 3-19 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59, 61, 63, 65,
  • ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 67-75 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.),
  • п. Горелки: 3-й Горельский пр-д, 3, 3-а, 9, 11, 17,
  • ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.),
  • ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
  • ул. Мелиховская, 15, 17,
  • п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-24,
  • 2-й пр-д, 1-10,
  • ул. Станционная, 2-а, 3.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:54 +3
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