Где в Туле отключат электроэнергию 29 мая
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
В пятницу, с 12 до 19 часов, свет отключат по следующим адресам:
- ул. М. Горького, 12,
- ул. М. Тореза, 6,
- ул. Первомайская, 2, 4,
- пр-т Ленина, 63, 65,
- ул. Кутузова, 41, 41-а, 43, 43-а, 39, 43-б, 38-60 (нечётн),
- ул. Дементьева, 29, 31, 33, 35, 33-а, 25,
- ул. Р. Зорге, 40, 38,
- ул. Баженова, 10, 36, 38, 38-а, 40-а, 34,
- пр-д Вильямса, 27-35 (нечётн.), 35-а, 26-36 (чётн.),
- ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
- ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
- ул. Матросова, 3, 11, 13, 17,
- ул. Комарова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.),
- ул. Комбайновая, 1,
- ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),
- ул. Пархоменко, 43, 43-а,
- Рабочий пр-д, 3-19 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59, 61, 63, 65,
- ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 67-75 (нечётн.),
- ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.),
- п. Горелки: 3-й Горельский пр-д, 3, 3-а, 9, 11, 17,
- ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.),
- ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
- ул. Мелиховская, 15, 17,
- п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-24,
- 2-й пр-д, 1-10,
- ул. Станционная, 2-а, 3.
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